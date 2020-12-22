Бывший тренер сборной СССР сравнил Кокорина с деревом
Карен Саркисян
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Бывший тренер сборной СССР Анатолий Бышовец прокомментировал игру нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина, передает «Р-Спорт».
По словам тренера, Кокорин ему напоминает дерево, которое хорошо цветет и не дает плодов.
Бышовец отмечает, что карьера Кокорина ему видится пустой на результаты.
«Приглашать его в «Спартак» было большой ошибкой», — добавил он.
Ранее комментатор назвал имя следующего главного тренера ЦСКА.