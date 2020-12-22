Бывший тренер сборной СССР сравнил Кокорина с деревом

Бывший тренер сборной СССР Анатолий Бышовец прокомментировал игру нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина, передает «Р-Спорт».

По словам тренера, Кокорин ему напоминает дерево, которое хорошо цветет и не дает плодов.

Бышовец отмечает, что карьера Кокорина ему видится пустой на результаты.

«Приглашать его в «Спартак» было большой ошибкой», — добавил он.

Ранее комментатор назвал имя следующего главного тренера ЦСКА.