Генеральный директор WADA прокомментировал решение CAS по иску в отношении РУСАДА
Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), передает Asahi.
Напомним, что по решению CAS российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях под флагом России до декабря 2022 года.
По словам генерального директора, в WADA разочарованы тем, что последствия оказались меньше, чем были рекомендованы.
Ниггли отмечает, что доказательства манипуляций, которые агентство обнаружило и предъявило, были подтверждены и полностью приняты арбитражным судом.
«Думаю, это важная веха для нас. Это дает нам полномочия, которые мы можем использовать в других случаях, если правительство или государственные органы будут организовывать допинговую программу», — добавил он.
Ранее сообщалось, что РУСАДА продолжит работу, несмотря на решение CAS по делу WADA.