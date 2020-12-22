Генеральный директор WADA прокомментировал решение CAS по иску в отношении РУСАДА

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), передает Asahi.

Напомним, что по решению CAS российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях под флагом России до декабря 2022 года.

По словам генерального директора, в WADA разочарованы тем, что последствия оказались меньше, чем были рекомендованы.

Ниггли отмечает, что доказательства манипуляций, которые агентство обнаружило и предъявило, были подтверждены и полностью приняты арбитражным судом.

«Думаю, это важная веха для нас. Это дает нам полномочия, которые мы можем использовать в других случаях, если правительство или государственные органы будут организовывать допинговую программу», — добавил он.

Ранее сообщалось, что РУСАДА продолжит работу, несмотря на решение CAS по делу WADA.