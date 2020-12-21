В «Спартаке» прокомментировали дисквалификацию Тедеско на три матча РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско был оштрафован на ₽50 тысяч и дисквалифицирован на три матча Российской премьер-лиги (РПЛ).

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) наказал Тедеско за участие в конфликте на матче 18-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак» (1:0).

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал дисквалификацию главного тренера московского клуба, передает «Чемпионат.com».

«Запросили в КДК мотивационную часть решения. После изучения материалов сформируем свою позицию», — сказал он.

Ранее в Роспотребнадзоре прокомментировали присутствие зрителей на матче «Зенит» – «Спартак».