Дмитрий Комбаров заявил о желании вернуться в «Спартак»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров заявил о желании вернуться в московский «Спартак», передает Sports.ru.

По словам полузащитника, если не получится с Российской премьер-лигой (РПЛ), то ему хотелось бы поехать в Америку, попробовать в MLS.

Комбаров отмечает, что ему хочется посмотреть, как живут на том континенте.

«Я три раза был в США, абсолютно другая вселенная – менталитет, архитектура, общение. Мне бы очень хотелось там пожить и поиграть», — добавил он.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» прокомментировал освобождение из-под ареста.