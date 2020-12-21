Бывший полузащитник «Спартака» прокомментировал освобождение из-под ареста

Бывший полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес прокомментировал освобождение из-под ареста, передает De Telegraaf.

По словам полузащитника, ему нечего скрывать, но было приятно снова сфокусироваться на футболе и оставить второстепенные вопросы позади.

Промес отмечает, что его арест был шоком для всех, но он рад, что его освободили так быстро.

«Я не могу сказать больше об этом. Но теперь я свободен, и думаю, этого достаточно. То, что случилось, случилось», — добавил он.

Сообщалось, что Квинси Промес во время вечеринки в июле ранил ножом члена семьи.

Ранее Влашич был признан лучшим футболистом России 2020 года.