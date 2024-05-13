Экс-тренер «Локомотива» назвал Дзюбу полезным для команды

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о положении в команде нападающего Артема Дзюбы. В комментарии Legalbet специалист выразил мнение, что если футболист не получает достаточно игрового времени, на это могут быть причины, добавив, что по-прежнему считает Дзюбу полезным для красно-зеленых.

«Если уже говорить об изменениях в игре «Локомотива», то утрата физических кондиций у Дзюбы, скорее всего, тоже сыграла свою роль. Плюс это или минус для железнодорожников — решать самому клубу. <…> Если идет набор очков без Дзюбы, то, наверное, плюс. Если у команды серия без побед, то получается, как минимум, какая-то нейтральная ситуация. Но раз Артем не играет, значит, не готов или есть претензии к его форме. Несмотря на его возраст, он бы мог еще принести пользу клубу», — считает Билялетдинов.

Он подчеркнул, что переход команды к игре без высокого форварда может быть обусловлен различными причинами. Вместе с тем, Биляледтинов заметил, что в целом, игра команды не сильно изменилась с перестановками в атакующей линии. Также он выделил переход Антона Миранчука на левый фланг атаки и постоянные его выходы в стартовом составе. По мнению специалиста, в действиях «железнодорожников» появилась свежесть после того, как Миранчук начал действовать слева в атаке.

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