Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе отменена авиационная опасность. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Отмена авиационной опасности Херсонская область», — сообщил Сальдо.

Отмечается, что в 16:41 глава региона сообщил жителям о введении авиационной опасности со стороны Вооруженных сил Украины. Тогда жителей попросили сохранять спокойствие.

До этого сообщалось, что украинские власти намерены мобилизовать в Херсоне как можно больше мужчин, для чего в город присланы военкомы из западных областей страны. Собеседник агентства выразил мнение, что в Киеве осознают перспективы скорой сдачи города, в связи с чем украинские власти хотят «успеть выжать максимум, позабирать [на фронт] всех мужчин». Кроме того, он отметил, что сотрудники Территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) не ночуют в Херсоне, опасаясь за свою жизнь, и в конце рабочего дня выезжают в сторону Николаева.

Ранее украинские военные признали бесполезность мобилизованных в ВСУ.