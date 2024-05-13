Бородина порадовалась, что «Евровидение» не показывали в России

Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала в Telegram-канале международный музыкальный конкурс «Евровидение-2024».

Бородина заявила, что лучше бы не видела победителя «Евровидения» 2024 года. Она отметила, что у артиста хороший голос. Однако, по ее мнению, главным критерием для победы являлся внешний вид.

«Причем в этом году образы превзошли себя. Катастрофа просто, хорошо, что у нас не транслируют этот парад фриков», — заявила телеведущая.

Бородина опубликовала кадры «Евровидения-2024» и предложила «ужаснуться».

Победителем «Евровидения-2024» стал Nemo — швейцарский певец Немо Меттлер — с песней The Code. Согласно суммарным итогам зрительского голосования и жюри, Швейцария получила 591 балл. Вторым стал хорватский исполнитель Марко Пуришич, известный как Baby Lasagna, с песней Rim Tim Tagi Dim — 547 баллов. На третьем месте Украина с 453 баллами. Украину в этом году представляли рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) и певица Jerry Heil (Яна Шемаева) с песней Teresa & Maria.

Ранее продюсер раскритиковал судей «Евровидения» за игнорирование участницы из Израиля.