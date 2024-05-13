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Четверо бортпроводников вывезли контрабандой миллионы долларов из США в Доминикану

В США четырех бортпроводников обвинили в контрабанде миллионов долларов

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Depositphotos

В США четырех бортпроводников обвинили в многолетней контрабанде денег от продажи наркотиков. О деталях истории рассказывает Business Insider.

По версии следствия, 42-летний Чарли Эрнандес, 24-летняя Сара Валерио Пухольс, 34-летний Эммануэль Торрес и 35-летний Ярол Фабио перевезли из Нью-Йорка в Доминиканскую Республику около $8 млн. В обвинительном заключении говорится, что контрабанда осуществлялась на коммерческих рейсах как минимум с 2014-го до 2023 года.

Подозреваемых арестовали на прошлой неделе по различным обвинениям, включая деятельность нелицензированного предприятия по передаче денег. Они пользовались имеющимися у них привилегиями сотрудников авиакомпании и избегали досмотра в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди.

Однако в декабре 2019 года одна из подозреваемых была остановлена агентами таможенной и пограничной службы с $61,2 тыс., спрятанными в ее сумочке. После этого она была уволена с работы, а авиакомпания Delta Airlines подтвердила, что двое обвиняемых являлись ее сотрудниками.

«Delta полностью сотрудничала с правоохранительными органами в этом расследовании и будет продолжать это делать», — заявил представитель компании в связи с выдвинутыми обвинениями против ее бортпроводников.

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