Суд наказал россиянку, которая шантажировала полицейского обвинением в педофилии

В Подмосковье женщину осудили за шантаж полицейского. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на решение Видновского городского суда.

Местная жительница долгое время не общалась со своим двоюродным братом, который служит патрульным ОМВД по району Кунцево на западе Москвы. Но внезапно вышла на связь с родственником в WhatsApp и стала утверждать, что в 2008 году он растлил в машине свою маленькую племянницу.

Женщина грозилась испортить жизнь мужчине делом о педофилии, но была готова не выдвигать обвинения против него за 150 тыс. рублей. Однако полицейский не стал выполнять поставленное родственницей условие и обвинил ее в вымогательстве.

В итоге суд приговорил женщину к двум годам колонии условно, еще 100 тыс. рублей она заплатит брату в качестве компенсации морального вреда.

Ранее неизвестные вымогали у москвича деньги, угрожая делом о педофилии.