Аргентинский футболист Диего Марадона завещал поместить его тело в мавзолей, чтобы отдать дань уважения создателю СССР Владимиру Ленину, передает The Sun.

Отмечается, что данную просьбу он передал адвокату Марии Бодри за несколько дней до смерти.

«Планируется создать мавзолей где-нибудь, чтобы поклонники могли его посетить. Это то, что Марадона также обсуждал со своими братьями», — отметила адвокат.

Напомним, спортсмен умер 25 ноября.



Ранее суд в Аргентине постановил сохранить тело Марадоны.