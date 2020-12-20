Альварес прокомментировал победу над Смитом в бою за титулы WBA и WBC
Вадим Балканов
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Мексиканский боксер Сауль Альварес прокомментировал победу над Каллумом Смитом в бою за титулы чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в суперсреднем весе.
По его словам, он намерен объединить все пояса в суперсреднем весе.
«Мы проделали отличную работу, готовясь к этому бою, несмотря на то, что у меня был длительный простой. Я счастлив вернуться и победить парня, который больше меня. Я доказал, что являюсь лучшим боксером планеты», — сказал Альварес после поединка.
Ранее сообщалось, что Александр Усик снова объявил о желании сразиться с британцем Энтони Джошуа.