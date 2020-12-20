Наставник сборной России по биатлону назвал причину провальных результатов

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский назвал причину провальных результатов на Кубке мира в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Sports.ru.

По его словам, спортсменам не хватило подводящей, развивающей работы до старта соревнований в 2020 году.

«Объем делали — не сидели на печке, но скоростной работы было недостаточно. Период вкатывания нас подвел. Где-то здесь мы ошиблись. Видимо, работа, сделанная командой, недостаточна для того, чтобы занимать более высокие места», — сказал Польховский.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался о критике выступлений российской биатлонной сборной за неудачные выступления в сезоне-2020/21.