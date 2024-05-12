Обстрел Белгорода, в результате которого в городе частично обрушилось многоэтажное жилое здание, представляет собой очередное звено в цепочке преступлений действующего украинского руководства. Об этом в комментарии для газеты «Известия» заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Прицельный обстрел мирных жителей, гражданской инфраструктуры, жилых домов, больниц, школ, социальных объектов стали почерком преступной группировки [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказала дипломат.

В то же время она обратила внимание, что за Киевом стоят «западные спонсоры».

12 мая в многоэтажном жилом доме на улице Щорса в Белгороде обрушился один из подъездов. Здание получило повреждения в результате попадания снаряда, выпущенного бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Позже в сети появилось видео, на котором запечатлен момент прилета. В настоящее время сохраняется угроза разрушения оставшейся части строения.

На данный момент известно о 17 пострадавших, включая двоих детей. По словам кандидата на пост министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, все раненые были направлены в больницы для прохождения лечения.

При этом во время разбора завалов на месте ЧП на сотрудников экстренных служб и волонтеров упала часть крыши обрушившегося дома.

Ранее в министерстве обороны РФ рассказали, какое оружие ВСУ использовали для атаки на Белгород.