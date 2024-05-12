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Стало известно, когда «Динамо» может стать чемпионом России

«Динамо» может оформить чемпионский титул РПЛ 19 мая

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Артур Лебедев/РИА Новости

Московское «Динамо» может досрочно оформить чемпионское звание в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам воскресных матчей 29-го тура.

Для того, чтобы бело-голубые стали недосягаемыми для ближайших преследователей в лице «Краснодара» и петербургского «Зенита», им необходимо одержать победу в матче против самарских «Крыльев Советов», который пройдет в субботу, 18 мая, и ожидать осечки конкурентов.

В случае, если «Краснодар» потеряет очки в игре против «Сочи», а «Зенит» не сможет обыграть на выезде грозненский «Ахмат», то динамовцы оформят титул 19 мая.

11 мая «Динамо» переиграло на выезде «Балтику». Матч, состоявшийся в Калининграде на стадионе «Ростех Арена», завершился со счетом 3:2 в пользу бело-голубых. «Динамо» открыло счет в матче на 3-й минуте, отличился Константин Тюкавин. На 32-й минуте «Балтика» сравняла счет, отличился Анхело Энрикес. На 68-й Кирилл Капленко вывел калининградскую команду вперед. На 90+3 минуте Роберто Фернандес сравнял счет. Победный гол на 90+8 минуте оформил Муми Нгамалё.

«Динамо» вышло на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 53 очка. Московский клуб опередил петербургский «Зенит», в активе которого 51 балл. На третьем месте идет «Краснодар», у которого на балл меньше.

Ранее в «Зените» признали, что большинство болельщиков хотят их поражений.

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