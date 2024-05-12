Подразделения группировки «Север» продвинулись в глубину обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) и освободили в Харьковской области четыре населенных пункта. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что они выбили ВСУ из населенных пунктов Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. В районах населенных пунктов Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань нанесли поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ, 110-й и 113-й бригад территориальной обороны.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что подразделения украинских войск, которые пытаются удержать свои позиции в Харьковской области, испытывают значительные сложности. По его словам, на прошедшей неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась. Главнокомандующий ВСУ добавил, что для усиления обороны принимаются все необходимые меры и решения, включая кадровые.

Ранее в Белом доме США заявили, что Россия начинает наступление на Харьков.