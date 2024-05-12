Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгороде при попадании снаряда в жилой дом пострадали дети

Shot: в результате обрушения дома в Белгороде пострадали два ребенка

close
100%
«ASTRA»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ASTRA»

Два ребенка получили ранения в результате попадания снаряда в многоэтажный жилой дом в Белгороде. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В материале отмечается, что один из детей — младенец. Иные подробности о состоянии несовершеннолетних пока не уточняются.

12 мая на улице Щорса в Белгороде произошло частичное обрушение 10-этажного жилого дома. В здании полностью обвалился один из подъездов. Причиной послужило попадание снаряда, выпущенного по городу солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Изначально в оперативных службах заявили о пяти пострадавших. Позже стало известно о семи раненых. Так как под завалами могут оставаться люди, их количество продолжает расти.

Сразу после происшествия на место выехал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что административный центр региона подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск.

В свою очередь, Следственный комитет РФ заявил о намерении провести расследование по факту произошедшего. Специалисты готовы принять все необходимые меры, чтобы установить личности причастных к обрушению дома людей.

Ранее в сети опубликовали видео попадания снаряда в жилой дом в Белгороде.

Все новости на тему:
Обрушение дома в Белгороде
Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами