В Белгороде при попадании снаряда в жилой дом пострадали дети

Два ребенка получили ранения в результате попадания снаряда в многоэтажный жилой дом в Белгороде. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В материале отмечается, что один из детей — младенец. Иные подробности о состоянии несовершеннолетних пока не уточняются.

12 мая на улице Щорса в Белгороде произошло частичное обрушение 10-этажного жилого дома. В здании полностью обвалился один из подъездов. Причиной послужило попадание снаряда, выпущенного по городу солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Изначально в оперативных службах заявили о пяти пострадавших. Позже стало известно о семи раненых. Так как под завалами могут оставаться люди, их количество продолжает расти.

Сразу после происшествия на место выехал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что административный центр региона подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск.

В свою очередь, Следственный комитет РФ заявил о намерении провести расследование по факту произошедшего. Специалисты готовы принять все необходимые меры, чтобы установить личности причастных к обрушению дома людей.

Ранее в сети опубликовали видео попадания снаряда в жилой дом в Белгороде.