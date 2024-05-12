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Стало известно, как изменился интерес россиян к покупке недвижимости в Турции

Sözcü: россияне утратили интерес к недвижимости в Анталье из-за высоких цен

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Shutterstock

Количество приобретенной иностранцами недвижимости в Анталье стремительно сокращается с 2022 года. Об этом пишет турецкая газета Sözcü.

В первом квартале 2024 года показатель упал почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

«Турция в результате переживаемого экономического кризиса стала дорогой страной для иностранцев, которые начали искать другие варианты проживания», — отмечает издание.

В 2022 году, после начала конфликта на Украине, в Анталью хлынул поток россиян и других иностранцев. Тогда иностранцы купили 22 тыс. объектов недвижимости, из которых 17,14 тыс. приобрели россияне. В 2023 году этот показатель снизился до 12,9 тыс. единиц (11 тыс. — россияне), спад составил 41%.

В первом квартале 2024 года ситуация продолжила ухудшаться — иностранцы купили лишь 2,2 тыс. объектов (-48% к 1 кв. 2023 г.), из них 1,6 тыс. приобрели граждане РФ. Причина — рост цен не только на жилье, но и на продукты, услуги и другие траты.

До этого стало известно, где чаще всего россияне покупают жилье за рубежом.

Ранее в России резко выросло число новых квартир на продажу.

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