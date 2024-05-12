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Макс Покровский рассказал о жизни Лагутенко в период молчания

Певец Макс Покровский заявил о планах «Мумий Тролля» гастролировать по США

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Евгения Новоженина/РИА Новости

Певец и солист группы «Ногу свело» Макс Покровский (признан в РФ иностранным агентом) в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм» рассказал о жизни Ильи Лагутенко.

«Я полагаю, что Илья Лагутенко живет какой-то нормальной человеческой жизнью. Наверно, не умирает с голоду и по какой-то причине не высказывает публично своего мнения, какое бы оно ни было. Он, наверно, считает, что так правильно», — отметил Покровский.

При этом музыкант признался, что о планах группы Лагутенко «Мумий Тролль» слышал в основном из новостей. По словам Покровского, коллектив планирует гастролировать по Европе и США. Он считает, что таким образом группа решила взять паузу и спокойно провести время. Покровский также выразил мнение, что некоторым артистам можно не высказывать свои политические взгляды открыто.

«Я считаю, что если музыкант какое-то время активно работал попой, сидя на двух стульях, и пытался их совместить, когда они разъезжались, нормально, если он будет просто продолжать держать свою будку закрытой», — резюмировал певец.

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