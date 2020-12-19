Норвежец Легрейд стал лучшим в гонке преследования, Елисеев — 18-й

На 4-м этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене состоялась гонка преследования у мужчин.

Победу одержал представляющий Норвегию Стурла Холм Легрейд, следом расположились француз Эмильен Жаклен и еще один норвежец Йоханнес Бе.

Лучший результат у россиян показал Матвей Елисеев, финишировавший 18-м.

Как итог, сборная России осталась без медалей уже в 36-й гонке подряд.

Биатлон. Кубок мира. 4-й этап

Мужская гонка преследования на 12,5 км

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 31.14,9 (1)

2. Эмильен Жаклен (Франция) – + 8,5 (0)

3. Йоханнес Бe (Норвегия) – +8,9 (3)…

18. Матвей Елисеев (Россия) – +1.50,9 (0)…

22. Александр Логинов (Россия) – +2.05,5 (3)…

25. Евгений Гараничев (Россия) – +2.13,0 (3)…

29. Эдуард Латыпов (Россия) – +2.31,7 (2)…

37. Антон Бабиков (Россия) – +3.10,2 (2).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

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