Норвежец Легрейд стал лучшим в гонке преследования, Елисеев — 18-й
На 4-м этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене состоялась гонка преследования у мужчин.
Победу одержал представляющий Норвегию Стурла Холм Легрейд, следом расположились француз Эмильен Жаклен и еще один норвежец Йоханнес Бе.
Лучший результат у россиян показал Матвей Елисеев, финишировавший 18-м.
Как итог, сборная России осталась без медалей уже в 36-й гонке подряд.
Биатлон. Кубок мира. 4-й этап
Мужская гонка преследования на 12,5 км
1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 31.14,9 (1)
2. Эмильен Жаклен (Франция) – + 8,5 (0)
3. Йоханнес Бe (Норвегия) – +8,9 (3)…
18. Матвей Елисеев (Россия) – +1.50,9 (0)…
22. Александр Логинов (Россия) – +2.05,5 (3)…
25. Евгений Гараничев (Россия) – +2.13,0 (3)…
29. Эдуард Латыпов (Россия) – +2.31,7 (2)…
37. Антон Бабиков (Россия) – +3.10,2 (2).
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.