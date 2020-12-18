В CAS объяснили, почему смягчили наказание для российских спортсменов
Андрей Черников
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В Спортивном арбитражном суде (CAS) рассказали, почему дисквалифицировали Россию в международных соревнованиях на два года, передает сайт организации.
Напомним, в декабря 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) дисквалифицировало россиян на четыре года, но Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подало апелляцию в CAS.
«Наказание было смягчено в интересах соразмерности и необходимости осуществления культурных изменений в России. А также поощрения следующего поколения российских атлетов к участию в чистом спорте», — говорится в заявлении.
Ранее Елена Исинбаева прокомментировала отстранение российских спортсменов.