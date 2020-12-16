Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» — «Спартак»
Андрей Черников
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Стали известны стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».
«Зенит»: Лунев, Сантос, Ракицкий, Ловрен, Азмун, Дзюба, Малком, Сутормин, Оздоев, Барриос, Вендел.
«Спартак»: Максименко, Мозес, Маслов, Джикия, Крал, Понсе, Ларссон, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев.
Встреча начнется в 20.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
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