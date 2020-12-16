Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» — «Спартак»

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Стали известны стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

«Зенит»: Лунев, Сантос, Ракицкий, Ловрен, Азмун, Дзюба, Малком, Сутормин, Оздоев, Барриос, Вендел.

«Спартак»: Максименко, Мозес, Маслов, Джикия, Крал, Понсе, Ларссон, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев.

Встреча начнется в 20.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Андрей Аршавин посоветовал Александру Кокорину уехать в другой чемпионат.