Польховский увидел прогресс в выступлениях биатлонной сборной России
Вадим Балканов
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Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал выступление мужчин в спринтерской гонке на этапе в Хохфильцене.
Наставник заявил, что национальная команда прогрессирует и демонстрирует результаты выше тех, что были в Контиолахти.
«Антирекорд? Ну что сделать. Как готовы, так и выступаем. Прогресс есть — в прошлый раз у нас в спринте было 33-е место, в этот раз 20-е.
Видно, что команда еще не разбежалась, паниковать не надо. Форму ребята еще не набрали», — сказал Польховский в эфире телеканала «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев дал оценку обновлению антирекорда по числу гонок без медалей национальной сборной России по биатлону.