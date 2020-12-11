Польховский увидел прогресс в выступлениях биатлонной сборной России

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал выступление мужчин в спринтерской гонке на этапе в Хохфильцене.

Наставник заявил, что национальная команда прогрессирует и демонстрирует результаты выше тех, что были в Контиолахти.

«Антирекорд? Ну что сделать. Как готовы, так и выступаем. Прогресс есть — в прошлый раз у нас в спринте было 33-е место, в этот раз 20-е.



Видно, что команда еще не разбежалась, паниковать не надо. Форму ребята еще не набрали», — сказал Польховский в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев дал оценку обновлению антирекорда по числу гонок без медалей национальной сборной России по биатлону.