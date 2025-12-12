В ходе оперативных мероприятий на территории Одесского припортового завода в населенном пункте Южное были обнаружены румынские наемники, а также иностранные реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-майор Алексей Ртищев.

По информации Минобороны, в сентябре 2025 года глава предприятия обратился к Одесской областной военной администрации с просьбой убрать с предприятия военную технику и неизвестных, так как в случае удара произойдет разлив более 200 тонн жидкого аммиака, что в последствии может привести к техногенной катастрофе в регионе. Киевские власти, в свою очередь, понимая, что российские войска не обстреливают объекты химической промышленности, используют их «в качестве техногенного щита», подчеркнул Ртищев.

»Киев, не считаясь с возможными рисками для местного населения и следуя негуманным принципам «выжженной земли» и «борьбы до последнего украинца», — отметил начальник войск РХБЗ.

Ртищев также сообщил, что на оставленных позициях ВСУ были обнаружены методички по обращению с артиллерийскими боеприпасами, снаряженными химическими веществами.

Ранее в Минобороны заявили о регулярном использовании ВСУ токсичных веществ.