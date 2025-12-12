Возможное решение Совета Европейского союза (ЕС) о бессрочной заморозке российских активов нанесет «непоправимый» ущерб региональному объединению. Об этом на своей странице в социальной сети X написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, в Брюсселе собираются «перейти Рубикон».

«В полдень состоится письменное голосование, которое нанесет непоправимый ущерб ЕС. Предметом голосования являются замороженные российские активы», — говорится в заявлении.

Орбан обратил внимание, что до сих пор вопрос о продлении блокировки активов РФ поднимался в Европейском союзе каждые шесть месяцев. При этом страны — члены принимали единогласное решение по данному вопросу.

Как отметил глава венгерского правительства, Европейская комиссия «систематически насилует законодательство ЕС». Он подчеркнул, что Будапешт выступает против отхода регионального содружества от единогласия и сделает все возможное для восстановления порядка.

11 декабря агентство Reuters сообщило, что послы стран — членов ЕС начали письменную процедуру для принятия официального решения Совета Европейского союза о долгосрочном замораживании российских активов. В статье уточнялось, что этот шаг должен помочь «подготовить почву для использования активов РФ в интересах Украины».

