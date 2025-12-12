На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны заявили об использовании ВСУ объектов химпрома в качестве щита

МО: Киев использует объекты химической промышленности как техногенный щит
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Минобороны: Украина использует объекты химической промышленности в качестве «техногенного щита», понимая, что Вооруженные силы России не будут бить по ним. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев, сообщает Telegram-канал ведомства.

«Понимая, что наши войска не наносят удары по объектам химической промышленности, Киев использует их в качестве техногенного щита, не считаясь с возможными рисками для местного населения и следуя негуманным принципам «выжженной земли» и «борьбы до последнего украинца», — сказал Ртищев на брифинге.

Он привел в пример ситуацию, которая произошла в Одессе. По его словам, был установлен факт размещения иностранных наемников — граждан Румынии, а также систем залпового огня на территории Одесского припортового завода. В сентября 2025 года руководитель данного предприятия обратился к военной администрации в Одессе, чтобы с предприятия были убраны все военные и техника. Он аргументировал это тем, что в случае нанесения огневого поражения произойдет разлив более 200 тонн жидкого аммиака, а значит случился техногенная катастрофа в регионе.

Ранее МИД России обвинил Киев в попытке устроить техногенную катастрофу.

