«Может зарабатывать от 5 млн в месяц»: новую песню Пугачевой призвали запретить в России

Глава ФПБК Бородин призвал запретить новую песню Аллы Пугачевой в России
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Глава ФПБК Виталий Бородин призвал запретить новую песню Аллы Пугачевой в России. Он заявил «Газете.Ru», что прослушивания трека могут приносить артистке от 5 млн рублей в месяц.

По словам Виталия Бородина, необходимо в принципе ограничить использование песен Пугачевой. Он отметил, что певица на этом зарабатывает, хотя сама находится уже несколько лет за границей.

«Нужно совсем запретить на радио крутить ее песни, чтобы руководители радиоканалов не давали возможность выпускать ее новые треки для лишения монетизации. Если эта песня выйдет на радио, потом она попадет в Яндекс. И сидя там, Пугачева будет зарабатывать деньги в нашей стране. Схема отработанная. С этой песни она может зарабатывать от 5 млн рублей в месяц. Поэтому ее композиции нужно запретить. А те, кто поддерживает ее творчество, мы считаем, разделяют ее отношение к нашей стране», — считает Бородин.

Новую песню «Давай просто жить» Алле Пугачевой написал Алексей Малахов. Выход трека на цифровых площадках запланирован на 19 декабря.

Ранее Аллу Пугачеву потребовали лишить звания народной артистки.

