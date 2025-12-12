Алла Пугачева записала новую песню: «Подарок небес»

На странице поклонников народной артистки СССР Аллы Пугачевой появился анонс новой песни звезды. Об этом пишет «Стархит».

«Подарок небес перед Новым годом. Новая песня!» — пишут о премьере фанаты.

По словам инсайдеров, песню «Давай просто жить» Пугачева выпустит 19 декабря на всех цифровых площадках.

Автором музыки и слов новой композиции стал Алексей Малахов.

Алла Пугачева выпускала две песни весной 2025 года, одну — в 2024 году. Некоторые из новых композиций исполнительница успела записать в России во время одного из визитов в студии звукорежиссера Игоря Лалетина.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

