В зоне спецоперации российские войска зафиксировали более 600 случаев применения украинской стороной химических средств и токсичных веществ. Об этом на брифинге сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

Он отметил, что Киев продолжает нарушать Конвенцию о запрещении химического оружия, применяя вещества для подавления беспорядков, такие как хлорацетофенон (CS), а также хлорпикрин, BZ и синильную кислоту. Генерал подчеркнул, что ВСУ регулярно используют американские гранаты с CS, украинские ручные дымовые гранаты «Терен-6» и самодельные боеприпасы, снаряженные смесью хлорпикрина и хлорацетофенона.

Ртищев добавил, что в 2025 году подобные случаи отмечались на территории Донецкой и Луганской народных республик, а схроны с химическими взрывными устройствами находили на территории населенного пункта Ракитное Белгородской области. По его словам, продолжаются попытки отравлений российских военнослужащих и должностных лиц, включая ноябрьские попытки диверсии с напитками, содержащими колхицин и трет-бутилбициклофосфат, сопоставимый по токсичности с нервно-паралитическим веществом VX. Один из исполнителей был задержан и дал признательные показания.

Генерал также напомнил о попытках украинских националистов разрушить химически опасные объекты в Донецкой и Луганской народных республиках, создавая угрозу для мирного населения. По его словам, промышленные предприятия «Заря» в Рубежном, «Азот» в Северодонецке и завод «КоксоХим» в Авдеевке подвергались массированным ракетным ударам, а попытки применения БПЛА против химпредприятий в Великом Новгороде и Россоши были предотвращены. Ртищев добавил, что киевский режим пытается обвинить Москву в создании техногенных катастроф.

Ранее в ОЗХО объяснили, почему Запад игнорирует применение Киевом химоружия против РФ.