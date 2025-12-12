В Уфе мошенники заставили женщину грабить офисы микрозаймов

Жительница Уфы осуждена за разбойные нападения с гранатой на две микрофинансовые организации, она действовала по указке телефонных мошенников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

Инциденты произошли в мае текущего года. Женщине позвонил неизвестный, назвавшийся работником силовых структур. Он сообщил, что ей необходимо принять участие в спецоперации по предотвращению вывода денежных средств за границу и потребовал выполнять инструкции.

Уфимка по указанию злоумышленника приобрела страйкбольную гранату и совершила нападения на два офиса МФО в Уфе. В каждом из них она, угрожая сотрудникам, требовала деньги. В первом офисе она похитила 24,5 тысячи рублей, во втором — около 100 тысяч рублей. Организаторы преступления обещали ей за это вознаграждение, их личности до сих пор не установлены.

Советский районный суд Уфы признал женщину виновной в разбое, ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.

