На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Уфе мошенники заставили женщину грабить офисы микрозаймов

В Уфе осудили женщину, грабившую с гранатой офисы микрозаймов
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Жительница Уфы осуждена за разбойные нападения с гранатой на две микрофинансовые организации, она действовала по указке телефонных мошенников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

Инциденты произошли в мае текущего года. Женщине позвонил неизвестный, назвавшийся работником силовых структур. Он сообщил, что ей необходимо принять участие в спецоперации по предотвращению вывода денежных средств за границу и потребовал выполнять инструкции.

Уфимка по указанию злоумышленника приобрела страйкбольную гранату и совершила нападения на два офиса МФО в Уфе. В каждом из них она, угрожая сотрудникам, требовала деньги. В первом офисе она похитила 24,5 тысячи рублей, во втором — около 100 тысяч рублей. Организаторы преступления обещали ей за это вознаграждение, их личности до сих пор не установлены.

Советский районный суд Уфы признал женщину виновной в разбое, ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее бывший работник в маске ограбил бухгалтерию предприятия на 1,8 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами