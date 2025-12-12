В России создали новую платформу защиты гражданских объектов от БПЛА

В России разработали и испытали новую платформу для противодействия беспилотникам, предназначенную для защиты гражданских объектов в регионах. Об этом сообщили изданию «Известия» в компании «Азимут», входящей в структуру «Ростеха».

В компании отметили, что основой системы стал комплекс «Юпитер», изначально созданный для организации воздушного движения беспилотной авиации. Он обеспечивает единое управление и свод данных от специализированных средств, а также способен планировать и контролировать полеты, фиксировать отклонения от маршрутов и выявлять дроны без разрешений и идентификаторов. Там добавили, что система позволяет прогнозировать угрозы и передавать информацию в комплексы противодействия.

В состав платформы входят средства разведки, видеонаблюдения, оптико‑тепловизионный модуль, системы постановки помех и дрон‑перехватчик «Кинжал».

Военный эксперт Юрий Лямин в беседе с «Известиями» пояснил, что развитие перехватывающих дронов сегодня считается одним из наиболее перспективных направлений. Он отметил, что ракета во время перехвата может промахнуться и повредить объекты на земле, тогда как кинетический дрон без взрывчатки безопаснее и может размещаться на множестве гражданских площадок. Лямин добавил, что аналогичные разработки ведутся и в других странах.

