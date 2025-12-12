Российские подростки за год совершили более 14 тыс. преступлений

Адвокат Грицков: в 2025 году подростки в РФ совершили более 14 тыс. преступлений

За этот год подростки в России совершили более 14 тыс. различных преступлений, в криминальной среде это одна из наиболее тревожных статистик. Почти всегда несовершеннолетние шли на это ради обогащения, помогая мошенникам и становясь распространителями запрещенных веществ. На этом фоне россиянам важно принять меры и защитить своих детей от опасности, заявил 360.ru адвокат, руководитель уголовной практики адвокатского бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры» (МУР) Евгений Грицков.

«На первом месте по распространенности — вовлечение подростков в наркобизнес, — сообщил юрист. — Преступники через социальные сети ищут закладчиков наркотиков, обещая заработок 30-50 тысяч рублей в неделю и якобы полную защиту от уголовной ответственности. Это ложь».

Адвокат напомнил, что с 16, а в некоторых случаях и с 14 лет предусмотрена уголовная ответственность, караются преступления огромным штрафом и тюрьмой на срок до 15 лет.

На втором месте по частоте вовлечения подростков оказалось мошенничество – аферисты привлекают их в свои схемы в роли курьеров и посредников с банковскими картами. За «доставку» денег жертвы они обещают заплатить до 10 тыс. рублей, аналогичные «вознаграждения» предусмотрены за возможность воспользоваться банковской картой несовершеннолетнего. Через его счета проводят транзакции вплоть до финансирования терроризма. Грицков подчеркнул, что впоследствии при рассмотрении таких дел подростка будут считать соучастником, а не жертвой, ему будет грозить до 20 лет тюрьмы при обнаружении связи с террористическим финансированием.

Среди других частых преступлений подростков адвокат также назвал участие в диверсиях украинских спецслужб, групповые и насильственные преступления.

Родителям важно уделять воспитанию детей достаточно внимания и защитить их от вовлечения в преступную деятельность, подчеркнул Грицков.

«Установите открытый диалог. Ежедневно разговаривайте с ребенком об учебе, друзьях, его интересах в интернете. Доверие — самая надежная защита», — объяснил он.

Также специалист призвал контролировать цифровую активность ребенка, объяснять последствия участия в преступлениях, включая мошенничество. При необходимости можно показать ребенку документальные фильмы о жизни в тюрьме, чтобы он знал о последствиях своих действий. Если у ребенка внезапно появились деньги, важно выяснить их источник. Также следует обращать внимание на внезапные изменения в поведении, появление новых контактов, скрытность, заключил адвокат.

