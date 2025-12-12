На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Персонал и наземные службы аэропорта Внуково работают в усиленном режиме

Персонал и службы Внуково работают в усиленном режиме на фоне ограничений
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На фоне временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов, обслуживающий персонал и наземные службы аэропорта Внуково работают в усиленном режиме. Об этом РИА Новости сообщили в воздушной гавани.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов... В аэропорту Внуково обслуживающий персонал и наземные службы работают в усиленном режиме», — говорится в сообщении.

В связи с задержкой рейсов пассажирам, ожидающим вылета, предоставляют воду, питание и размещение в гостинице.

До этого пресс-секретарь Росавиации сообщал, что аэропорты московского авиаузла Домодедово, Жуковский и Внуково временно прекратили прием и выпуск воздушных судов. По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того в периметре воздушного пространства московского аэропорта Шереметьево введен план «Ковер». По данным Росавиации, авиагавань принимает и отправляет самолеты по согласованию.

Дроны с ночи пытаются атаковать Москву. За это время в общей сложности было сбито восемь БПЛА. Об отражении последней атаки мэр Москвы Сергей Собянин сообщал в 9:10 мск.

Ранее самолет Пашиняна не смог приземлиться в Москве из-за закрытого воздушного пространства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами