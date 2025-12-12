Персонал и службы Внуково работают в усиленном режиме на фоне ограничений

На фоне временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов, обслуживающий персонал и наземные службы аэропорта Внуково работают в усиленном режиме. Об этом РИА Новости сообщили в воздушной гавани.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов... В аэропорту Внуково обслуживающий персонал и наземные службы работают в усиленном режиме», — говорится в сообщении.

В связи с задержкой рейсов пассажирам, ожидающим вылета, предоставляют воду, питание и размещение в гостинице.

До этого пресс-секретарь Росавиации сообщал, что аэропорты московского авиаузла Домодедово, Жуковский и Внуково временно прекратили прием и выпуск воздушных судов. По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того в периметре воздушного пространства московского аэропорта Шереметьево введен план «Ковер». По данным Росавиации, авиагавань принимает и отправляет самолеты по согласованию.

Дроны с ночи пытаются атаковать Москву. За это время в общей сложности было сбито восемь БПЛА. Об отражении последней атаки мэр Москвы Сергей Собянин сообщал в 9:10 мск.

Ранее самолет Пашиняна не смог приземлиться в Москве из-за закрытого воздушного пространства.