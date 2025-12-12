На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии услышали «стук войны в двери Европы»

Министр ВС Британии Карнс: тень войны стучится в двери Европы
Kin Cheung/AP

«Тань войны» начала «стучаться в двери Европы», поэтому региону необходимо проявить готовность. Об этом, передает газета Politico, заявил министр армии Великобритании Эл Карнс.

«Тень войны стучится в двери Европы», — подчеркнул он.

По словам Карнса, союзники по НАТО должны быть готовы к ответным действиям в адрес России.

Как считает британский военный, Европа больше не сталкивается с «войнами по выбору», теперь речь идет о «войнах по необходимости», которые будут сопровождаться высокими человеческими потерями.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт может перерасти в третью мировую.

«Это не влияет на США на самом деле, если только это не выйдет из-под контроля. Подобные вещи заканчиваются третьими мировыми войнами. Я говорил на днях, если все продолжат играть в такие игры, вы закончите третьей мировой войной», — подчеркнул он.

По словам Трампа, США не хотят такого развития событий.

Кроме того, генсек НАТО Марк Рютте 11 декабря заявил, что нужно готовиться к войне, которую пережили «деды и прадеды».

Ранее Зеленский рассказал об оставшихся разногласиях Украины с Россией.

