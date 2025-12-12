На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Литве заявили о «неожиданном для Лукашенко» эффекте от «гибридной атаки» с шарами

LRT: в Литве заявили об общенациональном объединении из-за кризиса с шарами
Shutterstock

Сотрудничество между литовскими ведомствами, борющимися с кризисом из-за якобы запускаемых из Белоруссии воздушных шаров, «укрепляется с каждым днем», заявил военный представитель полковник Лютаурас Багочюнас. Его слова передает LRT.

«Режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко не ожидал какого-либо единого эффекта от проведения этой гибридной атаки — взаимодействие между институтами и, самое главное, доверие друг к другу укрепляются день за днем, час за часом и ночью. Это необходимые условия для обеспечения устойчивости государства и вооруженной защиты страны в случае необходимости», — сказал Багочюнас на пресс-конференции, состоявшейся в здании правительства.

В настоящее время военная полиция совместно с ВВС страны и другими ведомствами осуществляет наблюдение за воздушным пространством, отметил он.

По словам полковника, воздушные шары, перевозящие контрабанду, могут быть сбиты, но это несет риски для мирных граждан, поэтому принимаются другие меры обороны.

9 декабря Литва объявила режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации с шарами. В октябре страна закрыла границу с Белоруссией.

Ранее Лукашенко обвинил Литву в нагнетании ситуации с воздушными шарами.

