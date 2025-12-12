Генерал-майор Ртищев: в Донбассе и Новороссии пресекли диверсии с химикатами

Сотрудники правоохранительных органов и специальных служб предотвратили попытки диверсий с использованием токсичных химикатов в отношении российских военнослужащих, а также властей Донбасса и Новороссии. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Алексей Ртищев.

По его словам, попытки отравить сотрудников администраций новых регионов страны и российских военных по-прежнему не прекращаются.

«В ноябре 2025 года предотвращены попытки диверсии с использованием напитков, содержащих смесь токсичных химикатов колхицина и трет-бутилбициклофосфата», — рассказал генерал-майор.

Он уточнил, что трет-бутилбициклофосфат по своей токсичности и скорости действия сопоставим с отравляющим веществом нервно-паралитического действия («Ви-Икс»).

Как сказал начальник войск РХБЗ, сотрудники профильных органов задержали одного исполнителя. Он уже дал признательные показания, подчеркнул Ртищев.

В ноябре в Донецкой народной республике (ДНР) задержали местного жителя, который по заданию украинских спецслужб вручил офицеру министерства обороны РФ отравленное импортное пиво. Напиток содержал в себе смесь высокотоксичных отравляющих веществ британского производства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

