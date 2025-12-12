На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии считают, что выборы уничтожат Зеленского

The Spectactor: выборы могут поставить крест на политической карьере Зеленского
Louisa Gouliamaki/Reuters

Президентские выборы на Украине могут «поставить крест» на политической карьере нынешнего главы государства Владимира Зеленского, так как его рейтинг составляет всего 20%. Об этом написал обозреватель британского журнала The Spectator Оуэн Мэтьюз.

«В настоящее время ни один из кандидатов не набирает более 20% голосов. Зеленский лишь немного опережает бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, у которого 19,75%. Поэтому второй тур выборов практически неизбежен», – отметил он.

По словам журналиста, во время выборов Украине придется освободить прессу «от жесткой цензуры военного времени». И это, вероятно, «откроет ящик Пандоры с обвинениями в коррупции». Также свободные выборы могут вызвать волну обвинений против Зеленского, считает он.

Обозреватель подчеркнул, что выборы на Украине в период конфликта будут «нелегкой задачей», так как в стране «списки избирателей находятся в полном беспорядке», миллионы граждан уехали из Украины, а последняя перепись проводилась в 2001 году. Также неизвестно, получат ли голос украинские граждане, которые после начала широкомасштабных боевых действий уехали в Россию.

Непонятно и то, как пройдут выборы в случае продолжения боевых действий, смогут ли на них проголосовать украинские солдаты и как будет организовано наблюдение, отметил Мэтьюз.

Обозреватель также напомнил, что Украина является парламентско-президентской республикой, ей нужно будет провести одновременно выборы в парламент, на пост президента и референдум для вывода войск с Донбасса, о котором 12 декабря уже заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины в декабре 2025 года согласился провести выборы, но «при определенных условиях». Он отметил, что для начала кампании необходимо учесть вопросы безопасности и законности. Зеленский попросил США и Европу помочь ему обеспечить безопасность для проведения выборов и пообещал, что при благоприятном сценарии Украина будет готова к выборам через 60-90 дней.

Ранее Зеленский получил от США «сигналы» по проведению выборов.

