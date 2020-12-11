Опубликованы имена претендентов на приз The Best от ФИФА
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Стали известны имена претендентов на приз The Best от Международной федерации футбола (ФИФА). Соответствующий пост опубликован в официальном Twitter организации.
За престижный трофей поборются Лионель Месси («Барселона», сборная Аргентины), Криштиану Роналду («Ювентус», сборная Португалии) и Роберт Левандовский («Бавария», сборная Польши).
Напомним, что из-за пандемии коронавирусной инфекции журнал France Football принял решение отказаться от вручения приза «Золотой мяч» в 2020 году.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов пропустит игру с тульским «Арсеналом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за плохого самочувствия.