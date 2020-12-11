Опубликованы имена претендентов на приз The Best от ФИФА

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Стали известны имена претендентов на приз The Best от Международной федерации футбола (ФИФА). Соответствующий пост опубликован в официальном Twitter организации.

За престижный трофей поборются Лионель Месси («Барселона», сборная Аргентины), Криштиану Роналду («Ювентус», сборная Португалии) и Роберт Левандовский («Бавария», сборная Польши).

Напомним, что из-за пандемии коронавирусной инфекции журнал France Football принял решение отказаться от вручения приза «Золотой мяч» в 2020 году.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов пропустит игру с тульским «Арсеналом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за плохого самочувствия.