ФИА и «Формула-1» выпустили заявление по поводу инцидента с Мазепиным

Пресс-службы ФИА и «Формула-1» выпустили совместное заявление по поводу публикации новым пилотом команды «Хаас» Никитой Мазепиным скандального видео в Instagram.

«Мазепин принес публичные извинения. Вопрос будет решаться внутри команды «Хаас». Этические принципы, а также вопросы многообразия имеют первостепенное значение в нашем спорте», — говорится в сообщении в Twitter.

9 декабря в Instagram гонщика появился ролик, на котором он сидит в машине на пассажирском сиденье и пристает к девушке. Поведение россиянина вызвало негативную реакцию у поклонников «королевских гонок». Мазепин удалил ролик и принес извинения за свое поведение, а команда начала внутреннее расследование.

Ранее Мазепин извинился за скандальное видео.

FIA and Formula 1 joint statement on Nikita Mazepin:



