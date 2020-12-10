Фергюсон потребовал от Макгрегора $500 тысяч
Андрей Черников
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Боец Тони Фергюсон потребовал от ирландца Конора Макгрегора $500 тысяч за нанесение ему финансового ущерба.
В интервью на YouTube-канале BT Sport Фергюсон заявил, что компания Paradigm, которая представляет интересы ирландца, не хотела сталкивать его в октагоне Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с Макгрегором, чтобы избежать поражение Конора.
«Он должен мне $500 тысяч », — сказал Фергюсон.
Ранее сообщалось о том, что Ислам Махачев хочет провести поединок с Фергюсоном.