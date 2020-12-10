Фергюсон потребовал от Макгрегора $500 тысяч

Боец Тони Фергюсон потребовал от ирландца Конора Макгрегора $500 тысяч за нанесение ему финансового ущерба.

В интервью на YouTube-канале BT Sport Фергюсон заявил, что компания Paradigm, которая представляет интересы ирландца, не хотела сталкивать его в октагоне Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с Макгрегором, чтобы избежать поражение Конора.

«Он должен мне $500 тысяч », — сказал Фергюсон.



Ранее сообщалось о том, что Ислам Махачев хочет провести поединок с Фергюсоном.