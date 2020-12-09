УЕФА начал расследование расистского скандала на матче Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил инспектора для проведения дисциплинарного расследования инцидента, произошедшего во время матча шестого тура группового матча Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Истанбул Башакшехиром», сообщается на официальном сайте организации.

Точные сроки окончания расследования УЕФА не указывает.

На 16-й минуте румынский резервный арбитр Себастьян Колтеску, обращаясь к главному судье Овидиу Хацегану, назвал помощника главного тренера стамбульской команды Пьера Вебо negru, что переводится с румынского как «черный».

Слова четвертого судьи вызвали резкую реакцию на скамейке запасных «Истанбул Башакшехир». Вебо и нападающий команды Демба Ба обвинили Колтеску в расизме, после чего обе команды покинули поле и отказались продолжать матч. Встреча была перенесена на 9 декабря.

Ранее судья отреагировал на расизм в матче Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул».