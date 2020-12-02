Хабиб рассказал о своем отношении к кулачным боям

Российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем отношении к кулачным боям, передает «Чемпионат.com».

«Это очень кровавый вид спорта. Я бы не назвал его видом спорта, потому что ты дерешься без перчаток. Вероятность травмы очень высока. В перчатках малая вероятность сечек и прочего», — сказал Хабиб.

Также спортсмен отметил, что кулачные бои бросают тень на смешанные единоборства.



Ранее боец Чарльз Оливейра рассказал о клятве Хабиба на могиле отца.