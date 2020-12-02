«Спартак» объявит о расторжении контракта с Газизовым до Нового года

Московский «Спартак» объявит о расторжении контракта с генеральным директором Шамилем Газизовым до Нового года, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, генеральный директор доработает в московском клубе до матча 19-го тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом».

Напомним, что в СМИ появилась информация о встрече Газизова с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном и достигнутой устной договоренности о расторжении контракта.

Ранее Газизов отреагировал на информацию о расторжении контракта со «Спартаком».