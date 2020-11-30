Главный тренер «Зальцбурга» поделился ожиданиями от матча ЛЧ с «Локомотивом»

Главный тренер «Зальцбурга» Джесси Марш поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Локомотивом», передает «Спорт-Экспресс».

По мнению тренера, «Зальцбург» очень достойно смотрелся в матчах с мюнхенской «Баварией». Марш отмечает, австрийская команда разочарована количеством забитых мячей.

«Завтра будем играть с максимальной страстью и надеяться на положительный исход», — добавил он.

Матч «Локомотив» — «Зальцбург» состоится 1-го декабря в Москве. Начало — 20:55 мск.

Ранее сообщалось, что Крыховяк не сыграет в ЛЧ с «Зальцбургом» из-за коронавируса.