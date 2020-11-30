Лидер Кубка мира по лыжным гонкам отказался от выступлений из-за боязни коронавируса

Лидер Кубка мира по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо отказался от выступлений из-за боязни заболеть коронавирусом, передает NRK.

Спортсмен отметил, что во время пандемии соревнования отходят на второй план.

«Никто не знает, каковы долгосрочные последствия болезни. Известно, что вирус поражает легкие. Я не хочу рисковать своим здоровьем», — подчеркнул Клебо.



Ранее футболист московского ЦСКА Константин Кучаев сдал отрицательный тест на коронавирус.