Черчесов рассказал, когда можно ждать дебют Сафонова за сборную

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, когда можно ждать дебют вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова за национальную команду.

В эфире телеканала «Россия 24» специалист отметил, что выход Сафонова на поле планировался в одном из ноябрьских матчей, но он устал после Лиги чемпионов и чемпионата России.



«К Турции он выглядел уже нормально. Он был у меня в номере. Я и Стауче с ним беседовали. Когда случилась ситуация, пожелали ему скорейшего выздоровления. Он получил напутствия», — сказал Черчесов.

Также Черчесов добавил, что дебютировать надо вовремя и когда ты в хорошем состоянии.

Ранее Черчесов объяснил, почему согласился на скандальное интервью.