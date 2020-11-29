Черчесов рассказал, когда можно ждать дебют Сафонова за сборную
Андрей Черников
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, когда можно ждать дебют вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова за национальную команду.
В эфире телеканала «Россия 24» специалист отметил, что выход Сафонова на поле планировался в одном из ноябрьских матчей, но он устал после Лиги чемпионов и чемпионата России.
«К Турции он выглядел уже нормально. Он был у меня в номере. Я и Стауче с ним беседовали. Когда случилась ситуация, пожелали ему скорейшего выздоровления. Он получил напутствия», — сказал Черчесов.
Также Черчесов добавил, что дебютировать надо вовремя и когда ты в хорошем состоянии.
Ранее Черчесов объяснил, почему согласился на скандальное интервью.