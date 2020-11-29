Рой Джонс предложил провести реванш с Майком Тайсоном

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший предложил провести реванш с Майком Тайсоном.

Поединок, прошедший в Калифорнии, продлился все восемь раундов по две минуты и завершился вничью. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию вечера.

«Нам следует повторить бой. Все любят Майка, и я его тоже. Но мне тяжело принимать удары от него, поэтому я поговорю со своей семьей. Посмотрю, как они отнесутся к идее реванша», — приводит слова Джонса MMAFighting в Twitter.

В профессиональной карьере Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел два поражения. Еще два боя были признаны несостоявшимися. Последний поединок он провел в 2005 году.

Джонс последний раз выходил на ринг в феврале 2018 года. Тогда он победил единогласным решением судей Скотта Сигмона. Всего в его активе 66 побед и девять поражений.

Ранее сообщалось, что Тайсон и Джонс могут провести второй бой в Москве.