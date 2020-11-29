Названы гонорары Тайсона и Джонса за поединок

Стало известно, сколько получат легендарные боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс за проведение выставочного поединка.

Гонорары за бой без отчислений от продаж платных трансляций и рекламы оказались одинаковыми: оба спортсмена получат по $1 млн. Об этом проинформировала Атлетическая комиссия Калифорнии, суммы были опубликованы в Twitter.

Тайсон и Джонс долдны появиться на ринге примерно в 07.00 по московскому времени. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее сообщалось, что Джо Джойс стал чемпионом Европы в тяжелом весе.