На базе «Ромы» нашли 20 снарядов времен Второй мировой войны
20 снарядов времен Второй мировой войны были обнаружены на тренировочной базе футбольной «Ромы», сообщает пресс-служба итальянской команды.
В СМИ также появилась информация, согласно которой необычная находка была обнаружена на том месте, где клуб собирался делать новые тренировочные поля.
«Большое спасибо итальянской армии и их отряду саперов, которые успешно убрали с нашей базы в Тригории снаряды времен Второй мировой войны», — отмечено в сообщении команды.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» без Миранчука проиграла «Вероне» в Серии А.
Grazie agli artificieri dell'@Esercito per l'operazione di bonifica degli ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale effettuata in questi giorni nel centro sportivo di Trigoria ��#ASRoma pic.twitter.com/2Cx6zKl9fn— AS Roma (@OfficialASRoma) November 28, 2020