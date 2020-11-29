На базе «Ромы» нашли 20 снарядов времен Второй мировой войны

20 снарядов времен Второй мировой войны были обнаружены на тренировочной базе футбольной «Ромы», сообщает пресс-служба итальянской команды.

В СМИ также появилась информация, согласно которой необычная находка была обнаружена на том месте, где клуб собирался делать новые тренировочные поля.

«Большое спасибо итальянской армии и их отряду саперов, которые успешно убрали с нашей базы в Тригории снаряды времен Второй мировой войны», — отмечено в сообщении команды.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» без Миранчука проиграла «Вероне» в Серии А.