Тутберидзе отреагировала на обвинения в удалении фото с Загитовой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на обвинения в удалении фото с Алиной Загитовой из Instagram.

Напомним, аккаунт специалиста был взломан, а потом его заблокировали. Из соцсети пропали многие фотографии, в том числе снимок Алины Загитовой.

Одна из подписчиц отметила, что удаления фотографии является «сильным жестом», в то время фото Евгении Медведевой осталось нетронутым.

Тутберидзе отметила, что после взлома пропали многие посты, в том числе о ее ушедших родителях, а так же отдельный пост о маме.

«Исчезли многие публикации, связанные с важными событиями в моей жизни, в том числе и очень личные», — добавила Тутберидзе.

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