Тутберидзе отреагировала на обвинения в удалении фото с Загитовой
Андрей Черников
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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на обвинения в удалении фото с Алиной Загитовой из Instagram.
Напомним, аккаунт специалиста был взломан, а потом его заблокировали. Из соцсети пропали многие фотографии, в том числе снимок Алины Загитовой.
Одна из подписчиц отметила, что удаления фотографии является «сильным жестом», в то время фото Евгении Медведевой осталось нетронутым.
Тутберидзе отметила, что после взлома пропали многие посты, в том числе о ее ушедших родителях, а так же отдельный пост о маме.
«Исчезли многие публикации, связанные с важными событиями в моей жизни, в том числе и очень личные», — добавила Тутберидзе.
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